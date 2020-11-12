Son dakika! Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika! Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası

12.11.2020 17:01
Son dakika! Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Bartın'da, FETÖ/PDY'nin sözde il imamı sanık, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın'da, FETÖ/PDY'nin sözde il imamı sanık, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Yalçın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Yalçın, terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini beraatini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, FETÖ/PDY toplantılarını organize ettiği, ildeki yapılanmanın sorumlusu olduğu, örgütle bağlantılı dershanede kendisine ait odası bulunduğu ve burada örgütün diğer üyeleriyle tayin, atama, himmet bedeli gibi görüşmeler yaptığı iddialarının delilsiz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Bartın, Terör, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi         
17:01
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 17:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei