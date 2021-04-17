'Minik Yüzlerde Tebessüm Ol' projesinde toplanan hediyeler öğrencilere teslim edildi - Son Dakika

Bartın'da Gençlik Merkezince "Minik Yüzlerde Tebessüm Ol" projesi kapsamında, köy okullarında okuyan öğrenciler için başlatılan kampanyada temin edilen oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri çocuklara teslim edildi.

Bartın Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından temin edilen oyuncak, kitap ve eğitim materyalleri, Karainler Köyü İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere hediye edildi.

Toplanan hediyeler, Merkezde paketlendikten sonra araçla okula götürüldü.

Hediyeler müdürlükte görevli gençler tarafından anaokulunda ve birinci sınıfta okuyan öğrencilere verildi.

Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, gazetecilere, proje kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrenciler için eğitim materyalleri, kalem setleri, defterler de temin ettiklerini belirten Kaya, çocukların hoşuna gidecek materyalleri onlarla buluşturduklarını kaydetti.