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Son dakika: Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika: Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

16.02.2022 16:47
Son dakika: Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki R.E.'nin Bartın'ın çeşitli bölgelerine kubar esrar sevkiyatı yaparak piyasaya sürdüğüne yönelik istihbarat sağlayan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda R.E. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Cesur'un da katıldığı aramalarda satışa hazır vaziyette 5 kg kubar esrar maddesi, 1 adet dürbün, 2 adet av tüfeği, 1 adet elektronik tartı ile kubar esrar maddesinin satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 985 TL ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan R.E.'nin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddesinin 100'er gramlık poşetler halinde olduğu öğrenildi. - BARTIN

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Uyuşturucu, Jandarma, Bartın, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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