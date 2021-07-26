Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.