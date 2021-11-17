Üye Girişi
Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi - Son Dakika

Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi

17.11.2021 15:07
Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bartın'da korunma ve bakım altında bulunan çocukların hazırladığı el işi ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

Bartın'da korunma ve bakım altında bulunan çocukların hazırladığı el işi ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Sinan Güner, Bartın Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, korunma ve bakım altındaki çocukların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sergi açtığını söyledi.

Bartın Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Bartın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki çocukların sergiyle ilgi ve yeteneklerini ortaya koyduklarını aktaran Güner, çocukların aynı zamanda vakitlerini verimli ve keyifli geçirerek çalışma becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Açılış kurdelesini kesen Güner ve protokol üyeleri, daha sonra sergiyi gezdi.

Sergiye Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Erdal Bilgi, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Deniz Yılmaz ve daire amirleri katıldı.

Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi
Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi
Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi
Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi
Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sinan Güner, Turizm, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor 15:19 Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Okulda çalınan 14:38 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü 14:30 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Son Dakika Haberleri
15:14 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak
15:09 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor         
15:21
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak         
15:15
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı         
15:09
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement