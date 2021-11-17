Son dakika! Bartın'da korunma ve bakım altındaki çocuklardan resim sergisi - Son Dakika

Bartın'da korunma ve bakım altında bulunan çocukların hazırladığı el işi ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Sinan Güner, Bartın Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, korunma ve bakım altındaki çocukların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sergi açtığını söyledi.

Bartın Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Bartın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki çocukların sergiyle ilgi ve yeteneklerini ortaya koyduklarını aktaran Güner, çocukların aynı zamanda vakitlerini verimli ve keyifli geçirerek çalışma becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Açılış kurdelesini kesen Güner ve protokol üyeleri, daha sonra sergiyi gezdi.

Sergiye Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Erdal Bilgi, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Deniz Yılmaz ve daire amirleri katıldı.