Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti - Son Dakika
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Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti

14.10.2022 19:32

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

YER ALTINDA İŞÇİLER VAR

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı. Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bu vardiyada çalışan işçilerin sayısının da 100 ila 150 arası olduğu tahmin ediliyor.

PATLAMANIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğrulurken, patlamanın kaynağının henüz belirlenemediği bilgisini verdi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAYINLADI

Bartın Valiliği'nden de patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti

"6 TANE ARKADAŞIMIZ HAREKETSİZ GÖRÜNÜYOR"

Patlama hakkında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da açıklamada bulundu. Çakır, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler devrede
Son Dakika! Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler devrede
Son Dakika! Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler devrede
Son Dakika! Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler devrede
Son Dakika! Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler devrede
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Patlama yaşanan maden ocağında dikkat çeken kare! Ekipler sedye ile beklemeye başladı Patlama yaşanan maden ocağında dikkat çeken kare! Ekipler sedye ile beklemeye başladı Bartın haberi... Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bartın haberi... Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti - Son Dakika


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