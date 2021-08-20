Selde yıkılan köprünün yerine geçici panel köprü kuruluyor - Son Dakika

Bartın'da, selden en çok zarar gören Kumluca- Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Kumluca-2 köprüsünün yerine panel köprü kuruluyor.

Kumluca beldesi Ceyüpler köyü Yeni Mahalle mevkisinde bulunan ve 11 Ağustos'taki sel afetinde tamamen yıkılan köprünün yerine panel köprü kurulması için Karayolları ekiplerince çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

15 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışma kapsamında köprü ayağı taş tahkimat işlemi ve tabliye yıkımı yapılıyor. 36 metre uzunluğunda olacak panel köprünün yaklaşık 10 gün içinde trafiğe açılacağı bildirildi.

Çelikten yapılacak panel köprünün geçici köprü olduğu ve ağır tonajlı araçların geçebilmesine imkan sağlayacak beton köprü yapım çalışmalarına da başlanacağı öğrenilirken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Karayolları ekiplerince yarına kadar tamamlanacağı bildirilen servis yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

DSİ ekipleri de iş makineleriyle bölgedeki derelerde genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Bartın-Kumluca kara yolu Kirsinler mevkisinde 200 metrelik bölümü çöken kara yolunda da servis yolu yapılarak asfaltı tamamlandı.