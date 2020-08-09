Son dakika! Bartın'da tarlasında kavun üretti, inandırmakta zorlandı - Son Dakika

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde 40 dönüm arazisi bulunan İlyas Kocael (42), ilk kez kavun üreterek pazara sundu. Kocael, 9 dönüm arazisinden 60 ton kavun elde etmeyi hedeflerken, yerli kavun sattığına insanları inandırmakta zorlandığını söyledi.

Bartın Kozcağız beldesinde yaşayan 2 çocuk babası Kocael, 5 yıl önce başka illerden aldığı ürünleri Bartın pazarında satarak, geçimini sağlıyordu. 2014 yılında Kozcağız Yenihamidiye köyü Yalı mevkisinde bulunan 40 dönümlük, hiç ekim yapmadığı tarlasına ilk olarak çilek ekti. Sonrasında kış aylarında sebze eken Kocael, geçen yıl karpuz ekerek ürün elde etti. Kocael, bu yıl da arazisinin 25 dönümüne 6 bin karpuz fidesi ile 9 dönümüne ilk kez 6 bin kavun fidesi dikerek, 3 hafta önce karpuz ve kavunun hasadına başladı. Kocael ekilen alanlardan 120 ton karpuz ve 60 ton kavun almayı hedefliyor. Karpuz ve kavun hasadını yanında çalıştırdığı 10 işçiyle birlikte yapan Kocael, karpuz ve kavunları Batı Karadeniz'deki illere pazarlıyor.

'KİMSE İNANMIYOR'

Yerli kavun ve karpuzu duyanların inanmadığını belirten İlyas Kocael, "Öncelikle çilek ekimiyle başladım. Sonrasında çileğin yanı sıra geçen yıl karpuz ekimi yaparak, ürün aldık. Bu yıl da ilk kez tarlaya kavun ekmeye karar verdik. ve başarılı da olduk. Bartın'da bunun üretilebileceğini görmüş olduk. Bartın'da olmaz dediğimiz ürünlerden verim alındığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Pazarda yerli karpuz ve kavun olduğunu söyleyince insanlar çok şaşırıyor. Hatta çoğu buna inanmıyor. Ama ben insanların bu tarlaya gelerek, kendi gözleriyle görmelerini isterim. Burada kavun da yetiştiği bir kez daha tescillenmiş oldu."dedi.