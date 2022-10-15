Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı

Dün akşam saat 18.00 sularında Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın yerin 350 metre aşağısında meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

Maden ocağındaki patlama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amasra'ya ulaştı ve bölgede inceleme yaptı.

CAN KAYBI 40 OLDU



Sabah saatlerinde can kaybının 28'e yükseldiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11.30 itibarıyla yeniden kameralar karşısına geçti. Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, "07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Kahraman madencilerimiz arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanede. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 şehidimizin kimliğini açıklamıştık. 14 şehidimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. 1 madenci için belirsizlik var. Bu çalışmaların başından itibaren ailelerle buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilere sabır versin."

YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise maden ocağındaki patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin, "Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an kuyu başındayız. Buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlara, AFAD'a, UMKE'ye teşekkür ediyorum. 3 hafta önce Türk-İş başkanımızla buradaydık, kardeşlerimizle. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Daha önce patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Dönmez, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmi göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" demişti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken 3 savcıya görevlendirme yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEYE GİDİYOR

Bölgeyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını koordine edecek. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün maden ocağı patlamasının yaşandığı Bartın'a gidecek. Patlamanın ardından ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de 5 kişilik ekip oluşturarak bölgeye gönderdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat edenlerin isimleri:

Ali Doğru

Aziz Köse

Berkay Pınarcıoğlu

Emrah Kaval

Enes Aydın

Ercan Akdeniz

Fikret Kansız

Gökhan Mercan

Murat Ergin

Rahman Özçelik

Ramazan Özer

Selçuk Ayvaz

Serkan Nakaş

Şuayip Okul

Yener Saygın,

Mehmet Kara

Rasim Bulut

Sabri Akdere

Murat Öztan

Serhat Kahraman

Suat Demirkıran

Yasin Çelik

Gürdal Serenli

Orhan Altun

Emrah Kaya

Rıdvan Acet