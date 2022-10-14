Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi

14.10.2022 21:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlamadaki son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, yaralanan 20 işçinin tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'a giderek çalışmaları inceledi.

FAHRETTİN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da patlamayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" dedi.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun."

Son Dakika: Bartın'daki maden ocağı patlamasından kahreden haber: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Bartın'daki maden ocağı patlamasından kahreden haber: 2 kişi hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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