Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MHP'li Murat Sevilmiş

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İşte olay yerinden fotoğraflar:



