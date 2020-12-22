Son dakika... Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika... Bartın'dan kısa kısa

22.12.2020 13:59
Son dakika... Bartın'dan kısa kısa, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çocuk parklarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çocuk parklarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda Sağlık Bakanlığınca onaylı ilaçların kullanıldığını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu çocuk parkları ve park içerisindeki oyuncaklar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Şehrimizin her bir noktasında koronavirüsine karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu süreçte hijyen kurallarına karşı daha duyarlı olmalı ve kendilerini korumalılar. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu salgın sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bu zorlu salgın sürecini ancak kurallara uyarsak atlatabiliriz."

Aydınlatma direklerinde bakım onarım çalışması

Bartın Belediyesi ekipleri, aydınlatma direklerinde bakım, onarım, tamirat ve yenileme çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan aydınlatma direklerinde meydana gelen arızalar gideriliyor.

Ekipler, aydınlatma direklerinin kaidelerini, led aydınlatmaları ve kafa gravürlerini yenileriyle değiştirerek, arızaları gideriyor.

Çalışmaların, Bartın Belediyesi tarafından yerleştirilen aydınlatma direklerinde ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceği bildirildi.

Bartın Belediyesinde yıl boyunca 630 nikah kıyıldı

Bartın Belediyesi evlendirme memurluğu tarafından yıl boyunca 630 nikah kıyıldığı bildirildi.

Bartın Belediyesinden yapılan açıklamada, 12 ayda 645 çiftin evlenmek için belediyeye başvuruda bulunduğu ve bunlardan 15'ine diğer illerde nikahın kıyılabilmesi için nikah izin belgesi verildiği belirtildi.

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evlendirme memurluğu tarafından yıl boyunca 630 nikah kıyıldığı ifade edilen açıklamada, ülkede ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan sonra nikahların sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ailelerin davetlerine icabet edip nikah ve düğün törenlerine katılarak çiftlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olduğunu belirtti.

Nikah kıymak amacıyla belediyeye müracaat eden çiftlere, her türlü kolaylığı sağladıklarını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı evlendirme memurluğumuz tarafından gerekli evrakları teslim eden çiftlerin işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanarak, nikahları kıyılıyor. Nikahlar çiftlerin isteklerine göre Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde veya nikah salonlarında gerçekleştirildi. Tüm nikahların hayırlı uğurlu olmasını ve ömür boyu mutluluklar getirmesini diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika


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