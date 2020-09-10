Karantina kararına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi

BARTIN'da, karantina kararına uymayan 12 kişi karantina yurdunda tecrit altına alındı.

Bartın'da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişinin karantina tedbirlerine uymadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden evde karantina tedbirlerine uymadığı yapılan denetimlerde tespit edilen 12 kişi, Bartın Valiliği'nin karantina yurdu olarak belirlediği Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdunda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındı.

Ayrıca hakkında evde karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayan 10 kişi de aynı yurtta misafir edilerek izolasyon sürelerini tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucu izolasyon tedbirlerine uymayanların yurtta karantinaya alınmaya devam edileceği, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Koronavirüs denetimlerine katılan Bartın Valisi Sinan Güner, girdiği iş yerlerinde kurallara harfiyen uyulmadığını gördüğünü belirterek, bundan sonra kurallara uyulmadığının görüldüğünde cezai işleme başvurulacağını belirti. Vali Güner, Bartın'da karantina kararlarına uymayan 12 kişinin yurda yerleştirildiğini belirterek, "Ayrıca bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz. Bartın'da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da bizi yeni tedbirler alacağımızın işaretidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.