Son dakika... "Bartın Tatlı Böreği"tescil edildi - Son Dakika

Bartın Belediyesi kentin yöresel lezzetlerinden biri olan 'Bartın Tatlı Böreği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucu Coğrafi Bölge Mahreç İşareti ile tescil edildiğini bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, tescil işlemlerinin ardından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni teslim aldıklarını belirtti.

Başvurunun ardından süreci titizlikle takip ettiklerini kaydeden Akın, "Titiz saha çalışmamızın sonucu olarak da yöresel lezzetlerimizden biri olan 'Bartın Tatlı Böreği'nin Coğrafi Bölge Mahreç İşareti tescil oldu. Bartın'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.