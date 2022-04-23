Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklayama göre etkinliğe, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, çalışanlar ve tedavi gören çocuklar katıldı.

Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Hastanesinin yatan hasta servisleri ziyaret edilerek çocuklara TRT Çocuk Dergisi ve boyama setleri hediye edildi, kağıt katlama sanatı yapıldı.

Palyaço ve masal kahramanlarıyla çocuklar için öğretici aktivitelerin gerçekleştirildiği şenlikte, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.