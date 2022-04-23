Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 18:16
Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklayama göre etkinliğe, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, çalışanlar ve tedavi gören çocuklar katıldı.

Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Hastanesinin yatan hasta servisleri ziyaret edilerek çocuklara TRT Çocuk Dergisi ve boyama setleri hediye edildi, kağıt katlama sanatı yapıldı.

Palyaço ve masal kahramanlarıyla çocuklar için öğretici aktivitelerin gerçekleştirildiği şenlikte, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

YORUMLAR
500
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı 23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı 23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı

Başakşehir, 23 Nisan, Sakura, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement