Son dakika! Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başakşehir'de, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklu iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

2. Kısım Mahallesi Süzer Bulvarı'nda dün meydana gelen "kasten öldürme ve yaralama" olayıyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavganın yabancı uyruklu iki grup arasında çıktığını belirledi.

Ekipler, yabancı uyruklu K.Y. ve B.J'nin hayatını kaybettiği, Z. N. ve M.Y'nin yaralandığı olayla ilgili Rusya vatandaşı Z.M., N.F. ve V.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan olay yerinde 4 tabanca, çok sayıda mermi ve kovan ele geçirildi.