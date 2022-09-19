2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuşlardı! Saldırganlardan biri yakalandı - Son Dakika
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2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuşlardı! Saldırganlardan biri yakalandı

19.09.2022 18:09

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 2 kişiyi öldürdükten sonra Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polisi vuran saldırganlardan 32 yaşındaki Güven Güler, Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Başakşehir'de bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPAN 2 POLİSİ VURDU

Polisin aradığı G.G. Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

SALDIRGAN VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

32 yaşındaki saldırgan Güven Güler'in Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi.Saldırganın viyadük altında saklandığı kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARI, POLİSLERİ VURDUĞU ANLARI ANLATTI

Olay sonrası yaşananları anlatan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" ifadelerini kullandı.

"AKSARAY'DA BİRİNİ VURDUM POLİS ÇIKTI"

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınşehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi. Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMIŞLAR

Saldırganlar markette alışveriş yaparken de güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların marketten bisküvi aldıkları çıkışta ise polislerle karşılaştığı belirtildi. Polislerin kimlik sorması üzerine saldırganların ateş ederek kaçtığı kaydedildi.

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Başakşehir, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuşlardı! Saldırganlardan biri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuşlardı! Saldırganlardan biri yakalandı - Son Dakika
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