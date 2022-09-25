İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN HIRSIZLARLA POLİS ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN HIRSIZLARLA POLİS ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

25.09.2022 17:35

BAŞAKŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulmak istenen minibüsün içindeki şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

BAŞAKŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulmak istenen minibüsün içindeki şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis aracına çarpan şüpheliler hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştı. Şüpheliler gözaltına alınırken, minibüste çalıntı kablo olduğu tespit edildi.

Bahçeşehir 1. Kısım Avni Akyol Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında Tarık G. ve Müslüm A. isimli şüpheliler, Esenyurt'tan bir minibüs çaldı. Çalıntı minibüsle Arnavutköy Hadımköy'den kablo çalan şüpheliler, Başakşehir sınırlarına girdiklerinde polis tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya başladı. Koşarak kaçan iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada minibüsün kasa kısmında yüklü miktarda siyah kablolar bulundu. Minibüs çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Olayın yaşandığı bölgede otoparkta vale olarak çalışan Berk Sezen, Aracın arkasında kablolar vardı. Polisler göletin içine gidip bulup getirdiler. Polis aracında da hasar vardı diye konuştu. Hırsızların minibüsten atlayarak koşarak kaçtıkları görüntüler bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Başakşehir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN HIRSIZLARLA POLİS ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN HIRSIZLARLA POLİS ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI - Son Dakika
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