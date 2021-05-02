Başakşehir'de korkutan gecekondu yangını - Son Dakika

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Başakşehir Şahintepe'de saat 19.30 sıralarında bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride yaşayan bir vatandaş kendi imkanı ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleliler panik yaşarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Murat Delice/İHA)