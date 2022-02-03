Üye Girişi
Son dakika... Başakşehir'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika... Başakşehir'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

03.02.2022 11:39
Son dakika... Başakşehir'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Gelen son dakika haberine göre Başakşehir'de 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Başakşehir'de 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, bugün saat 10.48'de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GB 3058 plakalı aracı ile cadde den karşıya geçmeye Çalışan Ramazan K. Cadde üzerinde ilerleyen 34 DHM 222 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Ramazan K. Araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartılan yaralı ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırıldı. polis kaza ile ilgili çalışma yaptı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Başakşehir, İtfaiye, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başakşehir'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:52 Oytun Erbaş, koronavirüsü deneyimlemek için 'Yüzüme öksürün' dedim
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:03:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Başakşehir'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement