Son Dakika: BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI
Son dakika haberleri: Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Başakşehir'de bulunan Mutfakçılar Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ekipler çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.
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