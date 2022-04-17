Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu - Son Dakika
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Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu

17.04.2022 10:40
Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu

BAŞAKŞEHİR'de sahte madeni Euro imal ederek yurtdışına gönderdiği tespit edilen S.D. isimli kişi suçüstü yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de sahte madeni Euro imal ederek yurtdışına gönderdiği tespit edilen S.D. isimli kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 10 bin adet 2 euro'luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve bir adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi. S.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.D. isimli kişinin, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni euro imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin sahte euroları Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, tespit edilen depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli S.D. suçüstü yakalanırken, yapılan aramalarda 10 bin adet 2 euroluk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve bir adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi. Ortaya çıkan manzara darphaneyi hatırlattı.

GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ZOR

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.  Yakalanan S.D., "Parada Sahtecilik" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu
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Başakşehir, Jandarma, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu - Son Dakika


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