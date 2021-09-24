Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın - Son Dakika

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın

Deri boyası imalathanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

2. kattan atlamak isteyen bir işçi vatandaşlar tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki deri boyası imalathanesinde çıkan yangında panikleyerek 2. kattan atlamak isteyen işçiyi vatandaşlar merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A1 Blok'taki deri boyası imalathanesinde saat 10.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Bu sırada paniğe kapılan bir işçi, ikinci kattan atlamak istedi. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs merdiven yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Çığlık sesleriyle dışarı çıktığını anlatan komşu esnaf Süha Makaracı, "Biz yan tarafta çalışıyorduk, dumanların yükseldiğini gördük. Çığlıkları duymamızla kendimizi dışarı saldık. Balkonda kendini atmaya çalışan bir kişinin farkına vardık, hemen itfaiyeye haber verdik. Merdiven yardımıyla yukarıda mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştık. Bir-iki kişi dumandan çok etkilenmiş. Ambulansa haber verdik, geldi müdahale ediyor. Yangına müdahale ettiler yangın çok büyümeden kontrol altına alındı" diye konuştu.