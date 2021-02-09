Son Dakika: Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, uzatma sonunda kazandı.

Karşılaşmanın normal süresi 42. dakika Junior Fernandes ve 72. dakika Enner Valencia'nın karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona erdi. Uzatmalarda daha iyi oynayan deplasman ekibi, 96. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in attığı golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir, kupada yarı finale adını yazdıran takım oldu. Fenerbahçe'de Uruguaylı defans oyuncusu Lemos, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sarı lacivertliler, bu sonuçla, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.