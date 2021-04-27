Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde "İğne deliği"nden hayatlara dokunuşlar - Son Dakika

Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde "İğne deliği"nden hayatlara dokunuşlar

27.04.2021 13:51

Gelen son dakika haberine göre Başakşehir Şehir Hastanesi'nde "İğne deliği"nden hayatlara dokunuşlar İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde pandemi döneminde sürdürülen girişimsel radyoloji operasyonlarıyla Covid-19 kaynaklı damar tıkanıklarına da anında müdahale edildi.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nde "İğne deliği"nden hayatlara dokunuşlar

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde pandemi döneminde sürdürülen girişimsel radyoloji operasyonlarıyla Covid-19 kaynaklı damar tıkanıklarına da anında müdahale edildi. İğne deliğinden vücuda girilerek yapılan operasyonlarla hastaların yüzde 90'ı aynı gün taburcu oluyor.

Korona virüsle mücadele sürecinde birçok operasyon ertelenirken, girişimsel radyoloji ekipleri tarafından çok sayıda işlem gerçekleştirilmeye devam ediyor. İğne deliğinden vücuda girilerek yapılan 'girişimsel radyoloji' operasyonlarıyla birçok hastaya şifa dağıtıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez de, ekiplerin yüksek radyasyondan korunmak için ortalama 10 kilogramlık kurşun yeleklerle yaptığı operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Hastaların yüzde 90'ı aynı gün taburcu oluyor

Salgın kaynaklı damar tıkanıklığı yaşayan hastalara hızla müdahale edilerek oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçtiklerini vurgulayan Kılıçkesmez, hastalara uyanık şekilde yapılan işlem sonrası, hastaların yüzde 90'ının 4-6 saat arasında taburcu edildiğini belirtti.

"Yoğun bakımları da meşgul etmiyoruz"

Hastanede gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Biz uyutmuyoruz hastalarımızı uyanık yapıyoruz. Girişimsel radyolojiyi maalesef bazı meslektaşlarımız bile tam olarak bilmiyor. Birçok alanda hizmet veriyoruz ama temel olarak damar problemleri ve tümörel hastalıklara ameliyatsız çözümler üretiyoruz. Gülü seven dikenine katlanır diyelim. Gerçekten kurşun önlükler ağır ama biz çok yoğun radyasyon alıyoruz. Bir hastamız iki saat içeride dururken biz ömür boyunca bu ışını aldığımız için bunu giyiyoruz, zamanla alışıyorsunuz. Covid hastalığı, hastalık sürecinde veya sonrasında hastalarımız iyileşip evlerine gittiklerinde bile bazen pıhtılaşma bozukluklarına yol açabiliyor. Bunlar bacak toplar damar, atar damar tıkanıklıklarından daha çok inmelerde artışa da sebep oldu. Covidli hastalarımızı bir anjiyo salonunda, diğer hastalarımızı da başka bir salona alarak işlemlerimize devam ediyoruz. Tedavi ettiğimiz hastaları da büyük çoğunlukla yoğun bakımlarda yatırmadığımız için yoğun bakımları da meşgul etmiyoruz. Hastalarımızın tedavi alabilme özgürlüğü bizim için covid döneminde de devam ediyor. Normal hastalarımızı da ötelemiyoruz" dedi.

"Gerçekten çıktığımızda da giriş yaptığımız yeri kolay kolay kimse göremez"

Hastaların büyük çoğunluğunun operasyon sonrası aynı gün evine dönebildiğini belirten Kılıçkesmez, "Bölümümüzde normal hastalarla birlikte Covid kaynaklı tıkanıklıkların da tedavisi hiç kesintisiz sürdü, devam ediyor. Gerçekten küçük bir iğneyle giriş yapmamız gerekiyor. O yüzden iğne deliği terimi yaygınlaştı. Damara bir kılıf yerleştirip yüksek teknoloji cihazlarla anjiyo cihazını da görerek istediğimiz yerlere ulaşıyoruz. Gerçekten çıktığımızda da giriş yaptığımız yeri kolay kolay kimse göremez. Damarına giriş yaptığımız hastaları 4-6 saat arasında izliyoruz. 6 saatten sonra yollayabiliyoruz. En uzun yatırdığımız, uyutarak yaptığımız tedavilerde 24 saat tutuyoruz. Yüzde 90, altı saatte hastalarımız yürüyerek gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde İğne deliği nden hayatlara dokunuşlar
Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde İğne deliği nden hayatlara dokunuşlar
Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde İğne deliği nden hayatlara dokunuşlar
Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde İğne deliği nden hayatlara dokunuşlar

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 'İğne deliği'nden hayatlara dokunuşlar - Son Dakika


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