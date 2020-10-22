Başdenetçi Malkoç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Ombudsman Şeref Malkoç, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva'nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarındaki saldırıları neticesinde yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Azerbaycan'ı ziyaret eden İİTOB Başkanı Ombudsman Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Aliyev makamında kabul etti. Başdenetçi Malkoç kabulde, "Ermenistan'ın 30 yıldır devam eden Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali milyonlarca Azerbaycan vatandaşını mülteci yapmış ve çok ciddi insan hakları ihlallerine neden olmuştur. Ermenistan ayrıca Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen işgal ettiği topraklardan çekilmemiş ve son zamanlarda saldırılarını artırarak, yerleşim yerlerini bombalaması, kadın ve çocuklar dahil çok sayıda Azerbaycan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur" dedi.

Malkoç, yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde görüp incelemek, raporlamak ve dünyaya duyurmak için bölgeye geldiklerini, İİTOB Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı olarak hazırlayacakları raporun Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarındaki tüm insan hakları ihlallerini içereceğini ve raporu başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya ombudsmanlarına, BM, AB, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine göndereceklerini söyledi.

ALİYEV "TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HER DAİM HİSSEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Aliyev, Başdenetçi ve İİTOB Başkanı Malkoç'un ziyaretinin Azerbaycan halkı için çok değerli olduğunu belirtti. Birçok şehrin ve köylerin işgalden kurtarıldığını belirten Aliyev, Ermenistan'ın Gence ve Terter'de sivil halka saldırarak çok sayıda masum insanı şehit ettiğini ifade etti. Aliyev, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin bütün dünyaya duyurulması amacıyla hazırlanacak raporun fevkalade aydınlatıcı olacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Karabağ topraklarının tamamının işgalden kurtulmasının ardından İİTOB üye ülkeleri temsilcilerini buraya gelerek incelemelerde bulunması için davet etti.

Malkoç, Azerbaycan ziyaretinde Başsavcı Kamran Aliyev ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Farhad Abdullayev'le görüşmelerinin ardından Gence ve Mingeçevir şehirlerinde incelemelerde bulundu.

(Alpay Atcı/İHA)