Son dakika! Başı demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir sitenin demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi'ndeki bir sitenin demir kapısına öğle saatlerinde başı sıkışan sokak köpeğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Siteye gelen itfaiye ekibi, kapının demirini keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yapılan kontrolde vücudunda herhangi bir yara görülmeyen köpek, sokağa salındı.