BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Keleş'in başını bulmak için yaptığı çalışmada bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.