BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI - Son Dakika

BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI
21.11.2021 23:06
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Keleş'in başını bulmak için yaptığı çalışmada bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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