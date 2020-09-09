Başı oyuncak sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Fatih'te oyun oynadığı sırada kafası oyuncak sandalyeye sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler küçük çocuğu kurtardıktan sonra mahalle sakinleri tarafından alkış aldı.

Olay, akşam saatlerinde Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşı küçük bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada oyuncak sandalyeyi başına geçirdi. Kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayan çocuk, ağlamaya başladı. Küçük çocuğun yardıma annesi koştu. Çocuğun kafasını sandalyeden çıkaramayan aile durumu hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağlayan küçük çocuğa müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonucu çocuk kurtuldu. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yaptığı bu çalışma sonrası alkış tutu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.