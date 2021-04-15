Son dakika! Başika üssüne yönelik saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde yer alan Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının, Musul'da Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulunduğu belirtildi.

Musul Vali Yardımcısı Rafet Simo, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuya ilişkin açıklama yaptı.

Simo, "Türk askeri üssünü hedef alan füze fırlatma rampaları, Şalalat ve Baveza bölgeleri arasında, 30. Haşd (Haşdi Şabi) Tugayı bölgesinde bulundu." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırı sonucunda köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.