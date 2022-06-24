Son dakika: Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti - Son Dakika
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Son dakika: Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti

24.06.2022 14:25
Son dakika: Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti

Gelen son dakika haberlerine göre Başkent'te kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı bırakıp teslim oldu.

Başkent'te kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı bırakıp teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde elinde silah olan bir şahsın "Beni delirttiler" diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekiplerini görünce şahıs silahı başına dayadı. Polislerin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucunda şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu.

Bir kişinin dükkanının önünde kendi kendine konuştuğunu anlatan Levent Karakol, "İş yerinin önünde müşterileri bekliyorduk. Çantalı bir kişi dükkanın önüne geldi. İçeriye davet ettiğimde, 'Beni delirttiler, bunlar kendileri bilir bu saatten sonra' dedi. Bir şey yapacağı belliydi. Psikolojisi bozuk olabilir. Daha sonrasında polisler geldi. Zaten gözü sürekli yoldaydı" ifadelerini kullandı.

Polisler geldikten sonra şahsın kafasına silah dayadığını aktaran Karakol, "İkna etmeye çalıştık, derken dedim 'Abi gel bir çay vereyim, bir çay içelim' dedim. İstemedi, 'Dükkana ayıp olur, size ayıp olur' dedi. O esnada anladım ben bir eylem gerçekleştireceğini. Sonra biraz ilerledi yolun karşısına geçti, geri geldi. Gözü devamlı yoldaydı. Polisler geldikten sonra da silahını kafasına dayadı. Eylemini gerçekleştirmeye çalıştı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin sıcakkanlı bir şekilde şahsa yaklaştıklarını belirten Karakol, yaklaşık 45 dakika sonrasında ikna çabalarına yanıt verdiğini dile getirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti - Son Dakika

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