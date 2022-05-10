Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

10.05.2022 16:24

Son dakika 3. sayfa haberi: Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 5 gün önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Dedesine ait evin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, iddiaya göre Suriye tarafından gelen bir merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi gören çocuk, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, gözyaşları içerisinde Ceylanpınar'da defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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