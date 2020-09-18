Son dakika! Başiskele'nin şanslı çocuklarına şenlik programları - Son Dakika

Başiskele Belediyesinin çocuklar için her mahallede kurduğu Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel Türk oyunlarının yer aldığı "Mahallemde Şenlik Var" tiyatro etkinlikleri 26 program ile tamamlandı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde de korona virüs salgını ile uzun bir süredir evlerde kalan çocuklar okulların da tedbirler kapsamında açılmayarak, uzaktan eğitim şeklinde sürmesiyle iyice sosyallikten uzaklaşmış oldu. Bu doğrultuda Başiskele Belediyesi, hem çocukların psikolojilerini hem de süreci daha yumuşak bir algıyla yaşamaları için maske, mesafe ve hijyen kurallarını geleneksel tiyatro kahramanlarının dilinden öğreterek birbirinden renkli akşamlar yaşattı. 26 noktada tüm mahalleri kapsayacak şekilde ortak alanlar, park ve meydanlarda gerçekleşen programlar tamamlandı.

Çocuklar bu etkinliklerle hem eğlendi hem de maske, mesafe ve hijyen kurallarını eğlenceli parodiler ile öğrenmiş oldu. Başiskele Belediyesinin mahallelerde kurarak çocukların ayağına getirdiği bu şenlikler, aynı zamanda çocukları bu dönemde iyice bağımlılaşmalarına zemin hazırlayan televizyon ve telefon, tabletlerden uzak tutmuş oldu. Yapılan etkinliklerde Zabıta Müdürlüğü de tüm etkinlikler de tedbir ve güvenlik önlemlerini alıyor. Tedbirler konusunda gerekli uyarılarda bulunuyor. Başiskele Belediyesinin dezenfektan tankları ve maske tedarikleri ile sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşik düzen ile küçük tiyatro gösterileri tüm çocuklar ve veliler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuklar aynı zamanda tiyatrocuların düzenlemiş olduğu küçük yarışlar ile de birbirinden güzel sürpriz hediyeler, eğitim setleri ve balonlarını aldı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de örnek bir şekilde mücadelesi verilen yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele sürecinden en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Bizler de şenlikleri çocuklarımızın ayaklarına kadar getirerek mahallelerimize kurduğumuz sahneler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarını geleneksel kahramanlarımızın gözünden ve dilinden birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar ile yaşatmış olduk. Başiskele Belediyesi olarak kentimizin her yerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Bu bağlamda kentimize kazandırdığımız, yaptığımız güzel işlerin en önemli gücünü çocuklarımızdan alıyoruz. Bu sebeple çocuklarımıza birçok etkinliğimiz daha sürecektir" dedi. - KOCAELİ