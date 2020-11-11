Son dakika! Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı - Son Dakika

Son dakika! Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı

11.11.2020 12:10
Son dakika! Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı, System.String[]

Son dakika haberi: Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, hizmetlerine IBAN ile para transferi özelliği eklediğini duyurdu.

Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, hizmetlerine IBAN ile para transferi özelliği eklediğini duyurdu. Buna göre, sözleşmeli hesap sahipleri başkalarının IBAN'ına ücretsiz para transferi gerçekleştirebilecek.

Papara, sözleşmeli hesap sahipleri için, başkalarının IBAN'ına ücretsiz ve 7/24 anında para transferi gerçekleştirme hizmeti başlattığını açıkladı. Hizmetle birlikte kullanıcılar, birkaç adımda başkalarının IBAN'ına ücretsiz para transferi yapabilecek.

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Yeni hayata geçen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada, "Bankadan bankaya para transferlerinde işlem ücreti alınırken Papara'da IBAN'a transferde işlem ücreti ödenmiyor. Ayrıca, istenilen kişinin IBAN'ına 7/24 para transferi yapabilmek için banka hesabı olmadan da işlemler gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıları para transferi yapılan IBAN'ları kaydetme ve kayıtlı IBAN'lardan seçerek hızlıca gönderim yapabilme imkanı da sağlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Papara'dan IBAN'a TL olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında; QNB Finans Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Ziraat Bankası'nın yer aldığı bildirildi. Papara'dan IBAN'a döviz olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında ise, Garanti Bankası ve QNB Finans Bankası yer aldığı açıklandı.


Son dakika! Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı
Son dakika! Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı

Garanti Bankası, Finans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı - Son Dakika


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