Son dakika... Başkale'de ot yandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Ot yangını çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrası yangın etraftaki yaşam alanlarına sıçramadan tamamen söndürüldü. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:16 - Kaynak: İHA
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