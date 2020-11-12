Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

12.11.2020 20:02

Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Terazin ve Govik mahalleleri kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet PK makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 50 kilogram Amonyum Nitrat, 14 adet el bombası, bir miktar Roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği fişeği ve bir miktar malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi
Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi
Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi
Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi
Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

Başkale, Silah, Terör, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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