Son dakika! Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika! Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre VAN Başkale Devlet Hastanesi'nde, bir sağlık personelinde öksürük ve yüksek ateş şikayeti görülünce, tüm personele koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

Son dakika! Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

VAN Başkale Devlet Hastanesi'nde, bir sağlık personelinde öksürük ve yüksek ateş şikayeti görülünce, tüm personele koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 sağlık çalışanında koronavirüs görüldü.

Başkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanında, 2 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti başladı. Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından tüm personele test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak, tüm hastane dezenfekte edildi.

Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesinin ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.


Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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