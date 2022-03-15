Son Dakika | Başkale kırsalında terör operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Başkale kırsalında terör operasyonu

15.03.2022 19:59
Son Dakika | Başkale kırsalında terör operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi kırsalında 14 Mart günü operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, G3 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 şarjör, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile 50 metre kablo ve 10 metre bakır tel ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.


Son Dakika | Başkale kırsalında terör operasyonu
Son Dakika | Başkale kırsalında terör operasyonu
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Mühimmat, Terör, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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