Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 4 yaşındaki bir çocuğun ölümü ile sonuçlanan ev yangında "ihmal" olduğu iddialarına cevap verdi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada itfaiyenin ihbarlara 112 Acil Çağrı Merkezinden aldıkları emirle yönlendirildiğini belirterek, "Bu olayda da 112 Acil Çağrı Merkezinden hareket emri saat 19.16 itibarıyla alınmış ve Acil Çağrı Merkezi ile koordineli araç takip sistemi ile takip ve yönlendirme ile olay mahalline saat 19.23'de varmıştır" dedi.

Gediz itfaiyesinin olay mahallinde çocuğun bulunduğu bilgisiyle ilk önce binanın ortak katlar arası merdiveni kullanılarak olay mahalline ulaştığını söyleyen Akçadurak, "Çocuğun canlı kurtarılması için defalarca duman içine dalınarak aranmıştır" ifadelerini kullandı.

"İtfaiyemiz 7 dakikada olay yerine ulaşmıştır"

Ekiplerin içeriden gelen bilgilere göre binanın doğalgaz ve elektrik bağlantılarının kesilmesi ile dışarıdan müdahaleye başladığını söyleyen Başkan Akçadurak, "Ayrıca sivil vatandaşlarımızın olay mahalline giden yol güzergahına duyarsızca araç park etmesi, görevlilerin talimatlarına ve ikazlarına rağmen kendi hayatları ve diğer hayatları tehlikeye atacak davranış sergilemeleri, görevli personelin işlerini yapmasına olumsuz yönde etkileri olmuştur. İstirham ediyorum, bu gibi durumlarda görevlilerin talimatlarına uyalım, işlerine müdahil olmayalım. Buna rağmen itfaiyemiz kendine gelen emir saati ile olay mahalline ulaşma saatine bakacak olursak 7 dakikada olay yerine ulaşmıştır. Nöbette olan itfaiye personeli resmi kıyafetleriyle, mesai dışı dinlenmede olan personel ise olayın önemi ve acilliği nedeniyle sivil kıyafetleri ile olaya anında müdahil olmuşlardır. Bir yandan da personelin güvenliği açısından resmi kıyafetleri olay yerine ivedi olarak intikal ettirilerek kullanımları sağlanmıştır. Olaya Gediz itfaiyesi 4 arazöz, 1 su tankeri ve 15 personel ile müdahale etmiştir. Olay mahalline yardımcı araç olarak Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Şaphane, Simav, Eski Gediz, Gökler, Çavdarhisar ve Uşak İtfaiyeleri katılmışlardır. Katılım ve destek sağlayan tüm ekiplere ayrı ayrı teşekkür eder, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunarım" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA