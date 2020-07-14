Son Dakika: Başkan Akman'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

Son Dakika: Başkan Akman'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Son dakika haberi: Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz'un vatan evlatlarının cesareti, dirayeti ve kararlı duruşuyla tarih yazdığı gece olduğunu söyledi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz'un vatan evlatlarının cesareti, dirayeti ve kararlı duruşuyla tarih yazdığı gece olduğunu söyledi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yuvalanan hain FETO terör örgütü üyeleri, 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek amacıyla milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, aziz milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı" dedi.


Milletin kararlılığına ve geçmişte vatan müdafaası için yapılan savaşlara da atıfta bulunan Başkan Akman; milletimizin bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı verdiğini kaydetti. Hain darbe girişiminde 250 vatan evladının şehit, 2 bin 500'e yakın vatandaşın ise gazi olduğunu hatırlatan Başkan Akman, "Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük payı vardır. Bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Başkan Akman'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

Son Dakika

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16:47
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