Son dakika: Başkan Altay: "Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız" - Son Dakika

Son dakika: Başkan Altay: "Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız"

02.05.2021 14:00
Son dakika: Başkan Altay:

Son dakika gündem haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında Konyalılar'ın evlerine misafir oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında Konyalılar'ın evlerine misafir oldu. Canlı yayında hem gündemi değerlendiren hem de vatandaşların sorularını cevaplayan Başkan Altay, "Konya'ya daha fazla hizmet edebilmek için gece gündüz gayret ediyoruz. Bunu Konyalıların desteğiyle yapıyoruz. Bize gösterdiğiniz sevgiye, muhabbete teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında iftar sonrası Konyalılarla buluştu. Canlı yayında vatandaşların sorularını cevaplayarak gündemi değerlendiren Başkan Uğur İbrahim Altay, Ramazan'da aç ve açıkta kimse kalmasın diye başta sosyal yardımlar olmak üzere her türlü çalışmayı yürüttüklerini belirterek, desteklerinden dolayı Konyalılara teşekkür etti.

"İnsanlarımıza destek olmak için çalışmalar yürütüyoruz"

Ramazan ayında ikinci büyük destek paketini de açıkladıklarını hatırlatan Başkan Altay, "Konya'da ihtiyacı olanlara dağıtılmak için 50 milyon liralık bir kaynak büyükşehir belediyemiz tarafından kullanılıyor. Şu an itibariyle 12 bin esnafımıza biner liralık sosyal destek kartlarımız ulaştırmaya başladık, merkezin dışında. Merkezde de inşallah önümüzdeki hafta ulaştırmayı arzu ediyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 6 binin üzerindeki vatandaşımıza 500 liralık sosyal kartlarını hesaplarına yükledik. Arkadaşlarımız onun dağıtımlarını gerçekleştiriyor. 10 bin ailemize 12 ay boyunca sosyal destekte bulunuyoruz. Onlar için kartlarına 3 milyon liralık yüklemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden 'sıkıntıdayım, ihtiyacım var, yardım almak istiyorum' diyen insanlarımıza da destek olmak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğer 'ihtiyacım var, sıkıntıdayım' diyorsanız Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinde bir formumuz var, onu doldurursanız inşallah bayram önünden başlayarak sizlere de sosyal desteklerimizi ulaştırmayı arzu ediyoruz" dedi.

Hafta sonu olmasına rağmen Konya'nın sokaklarında çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Uğur İbrahim Altay, "Konya'ya hizmet etmek bize nasip olduğu için ne kadar dua etsek azdır. Her gittiğimiz adreste Konyalı bir sivil toplum kuruluşuyla karşılaştık. Onlar da yardımlarını Konyalılara ulaştırıyor. Bu güzel şehir Konya'nın her yöresinde, her ilçesinde insanlarımız hep birlikte garip gurebanın kapısını çalıyorlar. Allah onlardan razı olsun, sayılarını artırsın" şeklinde konuştu.

"Bu yıl 700 milyon lira üzerinde yatırım gerçekleştireceğiz"

Ramazan'da ilçe ziyaretlerini tamamladıklarını da ifade eden Başkan Altay, "Merkezin dışındaki 28 ilçemize ziyaretlerimizi bitirdik. Böylece 2021 yılında yapacağımız işleri ilçe belediyelerimizle paylaşma fırsatımız oldu. Bu yıl inşallah 700 milyon liranın üzerinde bir yatırımı 28 ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım programlarımızı yaparken ilçe belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve muhtarlarımızla istişare ettik. İnşallah verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz. Konya'da 42 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük belediyecilik teşkilatı olarak sizlere hizmet ediyoruz. Bu yıl merkezin dışındaki mahallelerde 100 bin metrekare parke yapıyoruz. İlk uygulamayı da geçtiğimiz gün Ereğli ziyaretimizde Belkaya Mahallesinden başladık. İnşallah parça parça yaparak geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu dönem Konya için önemli fırsatlardan birisinin de Konya'nın kabinedeki temsili olduğunu belirten Altay, "Konya kabinede çok güçlü bir temsille bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte Konya'da çok önemli projeler yürütüyoruz. TOKİ ile çok önemli projeler yürütüyoruz. Konya merkezde bulunan Millet Bahçesi'nin inşaatı çok hızlı gidiyor. İnşallah bu yıl sonunda kullanıma açılacak. Bununla birlikte bakanımızın Konya'ya önemli katkılarından birisi de Konya'daki sosyal konut açığını hem merkezde hem de merkez dışındaki ilçelerimizde kapatmak için TOKİ çok önemli çalışmalar yürütüyor. TOKİ başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

"En kısa sürede hediyeleri ulaştıracağız"

İlk kez oruç tutan çocuklara hediye kampanyasına başvuruda bulunanlara teşekkür eden Altay, "İlk orucunu tutan 7-10 yaş arası çocuklarımız için başlattığımız 42 bin hediye için çok yoğun bir katılım sağladınız. İlk 2 dakika 10 bin kayıt oldu. 30. dakikaya geldiğimizde 30 bin kişi kayıt olmuştu. 3 saat içinde de kayıtlarımızın tamamı doldu. İnşallah, Ramazan'ın ilk orucunu tutan çocuklarımızın en kısa sürede hediyelerini ulaştırmak çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum"

Konya'ya daha fazla hizmet yapabilmek için gece gündüz gayret ettiklerini de sözlerine ekleyen Altay, "Bunu Konyalıların desteğiyle yapıyoruz. Bize gösterdiğiniz sevgiye, muhabbete teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur. Bu şeref ve onuru hem bizler, hem ailelerimiz ömür boyu yaşayacağız ve taşıyacağız. Konya sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacak. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Son dakika: Başkan Altay: Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Başkan Altay: 'Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız' - Son Dakika


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