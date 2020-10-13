Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Gazilerimizi, şehit yakınlarımızı başımızın tacı ediyoruz, duyduğumuz minnet tarif edilemez" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın şehit yakınları ve gaziler ile temasları devam ediyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve dernek üyeleri ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Işık, Başkan Ataç'a her zaman yanlarında olduğu için teşekkürlerini ileterek, "Eskişehir şubemizi ziyaret etmek için şehirdeyiz. Sayın Ahmet Ataç'ın da şehit yakınları ve gazilere gösterdiği yakın ilgi, alaka ve yürekten duygularını bildiğimiz için teşekkürlerimizi iletmek istedik" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin Türk halkına emanet olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç ise "Genel Başkan Mustafa Işık bizleri ziyaret ederek çok mutlu etti. Eskişehir'de şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile çok yakın ilişkilerimiz var. Onlar Türkiye halkına, dolayısıyla bizlere emanetler. Şehitlerimiz, vatanlarını vermemek için canlarını verdiler. Biz de bu bakış açısıyla gazilerimizi, şehit yakınlarımızı başımızın tacı ediyoruz, duyduğumuz minnet tarif edilemez. Kendilerine hizmet etmek bizlere o kadar büyük huzur yaşatıyor ki bu ziyaretle de çok mutlu olduk, kendilerinin daha memnun olacağı işler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Ziyaret sonunda Işık, Başkan Ataç'a tüm şehit yakınları ve gaziler adına teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR