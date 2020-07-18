Son Dakika | Başkan Bayındır av tüfeği üretim merkezi mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika | Başkan Bayındır av tüfeği üretim merkezi mahalleleri ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerini ziyaret etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerini ziyaret etti.

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Bayındır, kendisine eşlik eden belediyenin birim müdürleriyle beraber her iki yerleşim merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Huğlu ve Üzümlü mahallesinde faaliyet gösteren av tüfeği imalatı yapan silah fabrikalarını da ziyaret eden Bayındır, istişarelerde bulunduğu mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ara verdikleri mahalle ziyaretlerine bundan sonra da devam edileceğini belirtti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bayındır, Beyşehir ve mahallelerinin hizmetlerin en iyisine ve güzeline layık olduğunu, hak ettiği değeri bulması anlamında da yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını dile getirdi.

Beyşehir, Bayındır, Huğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Başkan Bayındır av tüfeği üretim merkezi mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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