Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan başarılı personellere teşekkür plaketi - Son Dakika

Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan başarılı personellere teşekkür plaketi

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bağlan İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin Basın Müdürlüğünde görevli Saffet Azbay ve Berat Aslan'a başarılı çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.

Diyarbakır'ın Bağlan İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin Basın Müdürlüğünde görevli Saffet Azbay ve Berat Aslan'a başarılı çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.

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Yaklaşık 14 aylık süreçte Bağlar'a önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Beyoğlu, basın biriminin faaliyetleri kamuoyu ve basın kuruluşlarıyla paylaşarak önemli bir katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Belediyemizin çalışmalarını başarıyla kamuoyu ve basınla paylaşan Basın Müdürlüğümüz bu noktada önemli bir görevi başarıyla yerine getirmektedir. Bu düşünce ile Saffet Azbay ve Berat Aslan kardeşlerimize plaket takdim etmeyi uygun gördük. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.


Plaket takdimine Bağlar Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hicran Çiftçioğlu da katıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan başarılı personellere teşekkür plaketi - Son Dakika

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