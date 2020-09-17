ANTALYA Başkan Böcek'in son PCR testi 'negatif', durumu stabil - Son Dakika

Başkan Böcek'in son PCR testi 'negatif', durumu stabil

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan yırtılma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kontrol amaçlı yapılan son PCR test sonucu negatif çıktı. Başkan Böcek'in durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlanan Başkan Böcek, astım rahatsızlığı nedeniyle oluşan akciğerlerindeki yırtılma etkisiyle entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedilen Başkan Böcek'in kontrol amaçlı yapılan son PCR testinin sonucu negatif çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Kontol amaçlı alınan PCR testi negatif olup, kliniği stabil seyretmektedir" denildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)