Son Dakika: Başkan Büyükkılıç Sahabiye'de temel attı, yeşil alan müjdesi verdi - Son Dakika

Son Dakika: Başkan Büyükkılıç Sahabiye'de temel attı, yeşil alan müjdesi verdi

Son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabının temel atma çalışmasına katılarak, yeşili ve çevreyi önemseyen bir anlayışla 350 bin metrekarelik inşaat alanında azaltmaya gittiklerini açıkladı.

Son Dakika: Başkan Büyükkılıç Sahabiye'de temel attı, yeşil alan müjdesi verdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabının temel atma çalışmasına katılarak, yeşili ve çevreyi önemseyen bir anlayışla 350 bin metrekarelik inşaat alanında azaltmaya gittiklerini açıkladı. Büyükkılıç, ilk etabın da tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, hak sahiplerine daire ve işyerlerini ekim ayı sonu itibariyle teslim edeceklerini de müjdeledi.

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı bloklarının temel atma çalışmasında bulunarak, önemli bilgiler aktardı. İlgili yöneticiler ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile temel atma çalışmasını inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarihinin en prestijli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaların planlandığı şekilde sorunsuz yürütüldüğünü söyledi.

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizin tamamında yaklaşık 350 bin metrekarelik inşaat alanında bir azaltmaya gittiğimizi de gururla paylaşmak istiyorum" diyen Başkan Büyükkılıç, 216 daire, 13 işyeri, 180 araçlık yeraltı otoparkı bulunan ve kapalı otoparkla birlikte toplam 45 bin metrekare inşaat alanı bulunan 2. Etabın temelinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyemizin Sahabiye Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmaları hızla devam ediyor. 5 blok tamamlanmış durumda. Eylül ayı itibariyle Büyükşehir Belediyemize teslim edilecek olan bu blokların bir aylık çevre düzenleme çalışmalarının ardından Ekim ayı sonu itibariyle hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Burada yapımı tamamlandı ve bir sıkıntı oluşmadı çok şükür. Şimdi de 2. Etap diye nitelendirdiğimiz 216 dairenin temelini atıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde 2.etap hak sahiplerinin diğer bloklarının da temelini atacağız ve böylece bu etap tamamlanmış olacak.. Burada da gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. Her şeyden önce gece demeden gündüz demeden çalışan yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada yapılan maliyetlerin ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Otoparkıyla, iş yerleri ve konutları ile çevre düzeni ile şehrimiz için prestijli bir proje olduğunun farkındayız. Bu arada Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizin tamamı açısından yaklaşık 350 bin metrekarelik inşaat alanında bir azaltmaya gittiğimizi de gururla paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce, sağlıklı, yeşili önemseyen, çevreyi önemseyen bir proje. Şehrimizin merkezinde prestijli bir proje. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yapılacak olan ihalelerde kat karşılığı, etap etap yapıyoruz ki katılım fazla olsun. Buraya herkesin rahatlıkla girmesine vesile olunsun şekli ile bu da şehrimiz için ayrıca tavsiye niteliğinde önemli bir kazanım olmuş oluyor. Ben her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kocasinan Bölgesi gelişiyor, güzelleşiyor."

Başkan Büyükkılıç ayrıca, 2. uygulama etabı hak sahipleri için önümüzdeki günlerde 2 blok yapım ihalesinin de yapılacağını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise projenin kazası belasız tamamlanması temennisinde bulunarak, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti ve hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Başkan Büyükkılıç Sahabiye'de temel attı, yeşil alan müjdesi verdi - Son Dakika
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