Son dakika: Başkan Çakın, doğal gaz patlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Başkan Çakın, doğal gaz patlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Çakın, "içerisinde çalışma tamamlandığında bunun nedenleriyle ilgili de kamuoyuyla paylaşılacaktır"

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sabah saatlerinde Birinci Serap Sokak üzerinde meydana gelen doğal gaz patlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Çakın, "Teknik çalışmalar tamamlanmadan, raporlar bitmeden kazanın kesin olarak şundan dolayı olduğunu söylemek mümkün değil" dedi.

Uşak'ta sabah saat 09.50'de doğal gaz patlaması meydana geldi. Meydana gelen patlamada, iki vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca dün meydana gelen 2 patlamayla birlikte toplam yaralı sayısı 8'e yükseldi. Edinilen bilgilere göre hastaneye kaldırılan yaralıların dorumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, olay yerine gelerek hem olay yerinde incelemelerde bulundu hem de yetkililerden bilgi aldı. Yaralı vatandaşların durumları hakkında bilgi veren Çakın, "Doğal gaz kaynaklı yeni bir patlama gerçekleşti. Öncelikle şükürler olsun çevredeki vatandaşlarımızda her hangi bir hayati riski olan ya da hayatını kaybeden vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimiz. Yaralı olan vatandaşlarımız hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilmiş durumda, tedavileri devam ediyor. Bir vatandaşımızın yanıklarla alakalı olarak hayati tehlikesi olmamakla birlikte tedavi süreci devam ediyor. Diğer vatandaşımız ise patlama olan dairenin alt katında tahliye sırasında incinme kaynaklı hastaneye sevk edildi. Kendisi de taburcu olacak durumda şuanda. Evin hanımı, olay esnasında ayrı bir odada bulunuyor olay sırasında, her hangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Dünkü iki patlamada da yaralanan vatandaşlarımızın da sağlık durumlarında olumsuz bir durum yok" dedi.

Çakın, "Teknik çalışmalar bitmeden kazanın kesin olarak neden olduğunu söylemek mümkün değil"

Patlamanın neden kaynaklı olduğu konusunda da açıklamalarda bulunan Mehmet Çakın, teknik çalışmalar bitmeden, patlamaların neden kaynaklı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Çakın, "Pazar günü doğal gazla ilgili yapılan kanalizasyon çalışmasında gerçekleşen kazadan sonrasında gerekli bütün tedbirler alınarak Uşak'ta ki dağıtım şirketine bilgilendirme yapılıp ana hattaki arıza gün boyu yapılan çalışmalar sonucunda bir soruna, patlamaya ortaya çıkmadan akşam saatlerinde tamamlanmıştı. Vatandaşlarımızın da hızlı bir şekilde gaz tedarikinin sağlanması için de gece boyunda yetkililer çevre illerden destek ile kente gaz verilmeye başlandı. Dün gerçekleşen patlamayla bugün ki patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Teknik çalışmalar tamamlanmadan, raporlar bitmeden kazanın kesin olarak şundan dolayı olduğunu söylemek mümkün değil. O yüzden en kısa zaman içerisinde çalışma tamamlandığında bunun nedenleriyle ilgili de kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.