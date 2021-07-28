Son dakika... Başkan Çetin: "'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'a ilçemizle ilgili konuları arz ettik" - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ertuğrul Çetin, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Pursaklar'a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında temaslarda bulunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette belediyenin hizmetleri ve yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Yanık'a bilgiler vererek, ilçe ile ilgili konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Bakanımız Derya Yanık'ı ziyaret ederek ilçemizle ilgili konuları arz ettik"

Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Çetin, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'ı ziyaret ederek ilçemizle ilgili konuları arz ettik. Pursaklar için hayata geçirilmesi planlanan ve bakanlığın çalışma alanlarına dahil olan konularla ilgili bakanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverliği için çok teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA