Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz" - Son Dakika

Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz"

22.11.2020 13:10
Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar,

Son dakika haberleri... Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin kadim sorunlarını, kentsel dönüşümle birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin kadim sorunlarını, kentsel dönüşümle birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekti. Kentsel dönüşümle mutlu ve huzurlu yuvalar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduk. Kentsel dönüşümle bölgenin kadim sorunlarını birer birer çözebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bölgeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için yol, park, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılar kazandırıyoruz. Bu doğrultuda mahallemizdeki kesintiye uğramış yol aksını, imarsız yapıların yıkımıyla yol çalışmamız tamamlanmış olacak. Buraya bir de okul sözü vermiştik, inşallah seneye onu da tamamlayacağız. Çalışmalarımızla çevresiyle beraber daha yaşanabilir bir kent parçasını inşa etmiş olacağız. Bu ve buna benzer bütün mahallelerimizdeki ihtiyaçları birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar, "Projemiz tamamlandığında yeni konutları ve Kocasinan'a yakışır yeni çevresi ile Uğurevler çok daha güzel olacak" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar, Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz
Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar, Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz
Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar, Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Çolakbayrakdar, 'Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz' - Son Dakika


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