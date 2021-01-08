Son dakika! Başkan Deveci: "Şehitlerimizin anısını Atakum'da yaşatıyoruz" - Son Dakika

Son dakika! Başkan Deveci: "Şehitlerimizin anısını Atakum'da yaşatıyoruz"

08.01.2021 00:57
Son dakika! Başkan Deveci:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, geçen ağustos ayında Samsun'da şehit düşen Polis Memuru Adem Keskin'in anısı yaşatmak için ailesi ve mesai arkadaşları ile birlikte Şehit Aileleri Hatıra Parkı'na fidan dikti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, geçen ağustos ayında Samsun'da şehit düşen Polis Memuru Adem Keskin'in anısı yaşatmak için ailesi ve mesai arkadaşları ile birlikte Şehit Aileleri Hatıra Parkı'na fidan dikti. Başkan Deveci, "Şehitlerimizin anısını Atakum'da yaşatıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi, geçen ağustos ayında Samsun'da şehit düşen Polis Memuru Adem Keskin'i unutmadı. Şehit polisin ismi, Atakum Belediyesi'nin Mevlana Mahallesi'nde bulunan ve Samsunlu şehitlerin anısına fidanların dikildiği Şehit Aileleri Hatıra Parkı'nda yaşayacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci; Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Terzi, Şehit Polis Memuru Adem Keskin'in annesi Ayşe Keskin, babası Yılmaz Keskin; kardeşleri Erdem, Ümran, Edanur Keskin ve çok sayıda emniyet mensubu ile birlikte şehidin anısına fidan dikti. Toprakla buluşan fidana can suyu verilmesinin ardından yanına Şehit Adem Keskin'in isim plaketi dikildi. Fidan dikim töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı Av.Cemil Deveci, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir ülkenin bireyleriyiz, böyle bir ülkenin emniyet güçlerisiniz, sorumluluklarınız çok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kamu görevlileri olarak bu dönemi atlatmak için görevimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Şehit polisimizin anısını yaşatmak için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Şehit polisin adı parka verilmişti

Mevlana Mahallesi 768. Sokak'ta yer alan Atakum Belediyesi Şehit Aileleri Hatıra Parkı'nda görevi başında can veren Samsunlu şehitlerin anısına fidanlar dikiliyor. Çocuk oyun parkı ile birlikte çok sayıda oturma alanının bulunduğu parkta Polis Memuru Adem Keskin ile birlikte 69 şehidin ismi yaşatılıyor. Samsun'da geçen ağustos ayında yol uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliyi takip ederken motosikletinin hakimiyetini kaybeden Yunus timinde görevli Polis Memuru Adem Keskin kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın şehit düşmüştü.

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aralık 2020'de Cumhuriyet Mahallesi 37 ve 56. Sokakların kesişiminde inşa edilen parka, belediye meclisinin ekim ayı olağan toplantısında aldığı karar ile 'Şehit Polis Memuru Adem Keskin' ismini vermişti. - SAMSUN

Polis Memuru, Adem Keskin, Samsun, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Deveci: 'Şehitlerimizin anısını Atakum'da yaşatıyoruz' - Son Dakika


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